Çeşme, The Times'ın "En İyi 30 Tatil Önerisi" Listesinde

Kaynak: İHA

İngiliz The Times Gazetesi, "Türkiye'deki En İyi 30 Tatil" sıralamasında Çeşme'ye de yer verdi ve bölgenin doğal güzellikleri ile mutfağını övdü.İngiliz The Times Gazetesi'nde yayımlanan makalede, Türkiye'nin en iyi 30 tatil rotasına yer verilirken, ülkenin; antik şehirleri, yelken rotaları ve en güzel sahil kasabaları önerildi. Alaçatı ve Çeşme listenin 4. ve 5. sıralarında yer aldı.Seçilen bölgelerin öne çıkan özelliklerinin detaylı olarak anlatıldığı makalede, Çeşme'nin zengin mutfağının yanı sıra Alaçatı'dan sörf plajlarından ve muhteşem plajlardan övgüyle söz edildi.Seyahat yazarı Annabelle Thorpe'un kaleme aldığı makalede yazar, Alaçatı'dan "Ege'nin en şirin kasabalarından biri" olarak söz ederken, Alaçatı'da kalmak için butik otel önerdi. Çeşme'nin dinlenmek ve rahatlamak için ideal bir nokta olduğunu yazan Thorpe, Ilıca'daki bir turistik oteli ise Çeşme tatili için en rahat plaj oteli olarak betimledi ve otelin termal olanaklarının altını çizdi. - İZMİR