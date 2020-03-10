Menü
Haberler ›› Güncel ››'Çeşme Turizm Projesinin Maliyeti 20 Milyar Dolar' - Güncel

'Çeşme Turizm Projesinin Maliyeti 20 Milyar Dolar'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İzmir'in Çeşme ilçesinde hayata geçirilmesi öngörülen turizm projesinin toplam maliyetinin 20 milyar doları bulacağını söyledi.

10.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:46
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İzmir 'in Çeşme ilçesinde hayata geçirilmesi öngörülen turizm projesinin toplam maliyetinin 20 milyar doları bulacağını söyledi. Ersoy, "Proje, 2023'te çok rahat bir şekilde hayata geçmeye başlar diye düşünüyoruz" diye konuştu 'Çeşme Turizm Projesinin Maliyeti 20 Milyar Dolar'

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : İzmir, Çeşme, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu Güncel
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü Güncel
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı Güncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti Güncel
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması