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Çeşme ve Alaçatı kendi sahalarında puan arayacak

Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor, bu hafta sonunda kendi sahalarında konuk edecekleri takımları yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

27.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:11Çeşme ve Alaçatı kendi sahalarında puan arayacak
Belediyespor ve Alaçatıspor, bu hafta sonunda kendi sahalarında konuk edecekleri takımları yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligin 9. haftasında Alaçatıspor, 30 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'de kendi sahasında Özçamdibispor ile karşılaşacak. Son 6 haftayı yenilgisiz kapatan ve lig sıralamasında 14 puanla 4. sıraya çıkan Alaçatıspor, bu hafta da kazanarak lig sıralamasındaki çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.

Çeşme Belediyespor ise 1 Aralık Pazar günü saat 14.00'de kendi sahasında Ödemişspor'u konuk edecek. Çeşme Belediyespor, 18 puanla lider olan Halilbeylispor'un ardından, 17 puanla ligin ikinci sırasında yer alıyor. Çeşme Belediyespor, Ödemişspor'u yenerek puanını 20'ye çıkarmayı hedefliyor.

Çeşme Belediyespor'un galip gelerek, yeniden lig lideri olması, ligin üçüncü sırasında yer alan Bayındırspor ile karşılaşacak olan Halilbeylispor'un puan kaybına bağlı olacak. - İZMİR

Çeşme, Spor

Kaynak: İHA

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