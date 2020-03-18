Çeşme ve Aliağa'da Çanakkale Zaferi kutlandı
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle, İzmir'in ilçelerinde de törenler vardı.
18.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:15
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle, İzmir'in ilçelerinde de törenler vardı.
Çeşme ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Törene; Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Aliağa ilçesinde, Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk sunma merasimin ardından tören sona erdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine; İzmir Vali Yardımcısı ve Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve gaziler katıldı. - İZMİR
Çeşme ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Törene; Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Aliağa ilçesinde, Çanakkale Deniz Zaferinin yıl dönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk sunma merasimin ardından tören sona erdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma törenine; İzmir Vali Yardımcısı ve Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve gaziler katıldı. - İZMİR
Kaynak: İHA
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