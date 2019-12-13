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Çeşme ve Dikili'de 83 göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinden yasa dışı yollarla ve lastik botlar ile yurt dışına çıkmaya çalışan 83 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

13.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:10Çeşme ve Dikili'de 83 göçmen yakalandı

İZMİR'in ve ilçelerinden yasa dışı yollarla ve lastik botlar ile yurt dışına çıkmaya çalışan 83 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Geçen salı günü saat 00.30'da, Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yeri tespit edilerek durdurulan lastik botta 29'u Filistin, 17'si Suriye ve 2'si Irak uyruklu olmak üzere toplam 48 göçmen yakalandı. 21'i erkek, 8'i kadın ve 19'u çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Dün de saat 00.23'de, Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir grup göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler tarafından durdurulan lastik botta 23'ü Kongo, 6'sı Mali, 4'ü Afganistan ve 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 35 göçmen yakalandı. 15'i erkek, 9'u kadın ve 11'i çocuk olan grup da kıyıya getirildi. Her iki operasyonda yakalanan toplam 83 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Dikili, Çeşme, Güncel

Kaynak: DHA

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