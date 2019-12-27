Çeşme yeni yıla işte böyle girecek!

Çeşme, 2020'ye çok renkli bir giriş yapmaya hazırlanıyor. 31 Aralık Salı gecesi ünlü isimlerin gerçekleştireceği konserlere ev sahipliği yapacak olan Çeşme Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

27 Aralık Cuma günü saat 20.30'da Çeşme Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde (Eski Kilise) gezgin, radyocu, TV programcısı, lezzet kaşifi ve modern zamanlarımızın Evliya Çelebi'si, Müzisyen Ayhan Sicimoğlu ve Orkestrası Latin All Stars, Yılbaşı Konseri ile sahne alacak. Türkiye'ye Latin Müziğini sevdiren, ülke sınırlarını aşan müzik ve şovlarıyla, Güney Amerika eğlence anlayışını Türkiye'ye taşıyan Sicimoğlu, Çeşmeliler'e yılbaşı etkinlikleri kapsamında unutulmaz bir gece yaşatacak.

31 Aralık Salı günü ise saat 22.30'da Çeşme ve Alaçatı'da eş zamanlı gerçekleştirilecek konserlerde Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda Cenk Bosnalı, Alaçatı Pazaryeri Peynirciler Meydanı'nda ise Ilgın Timoçin sahne alacak.

IŞIL IŞIL OLDU

Çeşme Belediyesi 2020'ye sayılı günler kala ilçedeki tüm cadde, sokak ve meydanları ışıklı yılbaşı ağaçları ile süsledi. Bir adet Çeşme Merkez'de bir adet Alaçatı'da olmak üzere 2 adet yılbaşına özel "Şişme Kar Küresi" yerleştirildi. Küre içerisine hazırlanmış tünel kapıdan içeriye aynı anda 5 kişi girebiliyor. Yılbaşı süslemeleri ve aydınlatmaları Çeşmeliler tarafından büyük ilgi görürken, vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ BARIŞ"

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "2019'u geride bırakırken, umutlarımızı ve hayallerimizi de 2020'ye taşıyoruz. Hem Çeşme hem ülkemiz adına hayallerimizi gerçeğe dönüştürürken var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın bu seneden çok daha aydınlık, en önemlisi de sevgi, barış ve kardeşlik dolu bir yıl olmasını istiyorum. Bu yıl başında Çeşme ışıl ışıl, eğlence dolu olsun istedik. Bu nedenle birbirinden özel isimler sahne alacak. Tüm vatandaşlarımıza şimdiden 2020'nin sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum" dedi.