19.06.2019 11:02
Haberler» Güncel» Haber

Çeşmeli avukatlar, emektar adliye çalışanlarına plaket verdi

Çeşmeli avukatlar, emektar adliye çalışanlarına plaket verdi

Çeşmeli avukatlar, emeklilik süreleri dolduğu halde emekli olmayarak uzun yıllardır çalışmaya devam eden adliye çalışanlarına plaket takdim etti.

Çeşmeli avukatlar, emeklilik süreleri dolduğu halde emekli olmayarak uzun yıllardır çalışmaya devam eden adliye çalışanlarına plaket takdim etti.

Çeşmeli bir grup avukat, yaptırdıkları özel plaketlerle Çeşme Adliyesi'nde uzun yıllardır emek veren adliye çalışanlarını onurlandırdı. Çeşme Adliyesi'nde 41 yıldır görev yapan Ali Bahar, 38 yıldır görev yapan Seher Sümen, 37 yıldır görev yapan Reyhan Çavdar, 28 yıldır görev yapan Birgül Sönmez ve 27'şer yıldır görev yapan Negül Yılmaz ve Nazan Tufan, plaket alan isimler oldu. - İZMİR
Kaynak: İHA
emekli, emeklilik, çeşmeli, avukat, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:14 Filistin direnişinin sembolü Ahed Tamimi yaralandı
12:14 Tecavüzle suçlanan profesörün tahliyesine itiraz
12:13 Kadıköy'de tırtıl istilası
12:13 Uykusuz Gecelerin Ve Verilemeyen Kiloların Bir Sebebi Var
12:12 "Güçlü Türkiye ve Türkiye'nin gelişmesi aynı zamanda çevre ülkeler ile özellikle Avrupa ülkelerinin...
12:12 Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın öldü
12:12 "Bahreyn Çalıştayı'nda toplayacakları milyar dolarla Filistin davasını satın alamayacaklar" (2)