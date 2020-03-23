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Çeşmeli banka çalışanından 65 yaş üstüne yardım eli

İzmir Çeşme'de bir özel bankada çalışan Ufuk Yıldız, mesai saatlerinin dışında kendisini aramaları halinde, 65 yaş ve üstündeki yaşlıların erzaklarının alımında yardımcı olabileceğini söyledi.

23.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:50
Çeşmeli banka çalışanından 65 yaş üstüne yardım eli
İzmir Çeşme 'de bir özel bankada çalışan Ufuk Yıldız, mesai saatlerinin dışında kendisini aramaları halinde, 65 yaş ve üstündeki yaşlıların erzaklarının alımında yardımcı olabileceğini söyledi.

Korona virüs salgını tehlikesi ve 65 yaş ve üstündeki yaşlıların ve kronik hastaların salgından daha çabuk etkilenmeleri nedeniyle sokağa çıkmalarının yasaklanması üzerine Çeşme'deki bir özel bankada çalışan Ufuk Yıldız, duyarlılık göstererek sokağa çıkması yasak olan yaşlıların ve kronik hastaların alışverişlerine yardımcı olabileceğini belirtti. Yıldız, saat 17.30'da işten çıktığını belirterek mesai saatleri dışında ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı olan yaşlıların ve kronik hastaların 0505 627 46 08 numaralı telefonundan kendisini aramaları halinde ihtiyaçlarını alarak, kendilerine getirebileceğini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Ufuk Yıldız, Banka, İzmir, Çeşme, Güncel

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