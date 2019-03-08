Çeşmeli Kadınlar Alkışlarla Yürüdü

Kaynak: İHA

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Çeşmeli kadınlar, Çeşme çarşısında alkışlar arasında bir yürüyüş yaptı.8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Çeşme ilçesinde de kutlandı. Çok sayıda pankartlarla kadınların taleplerinin dile getirildiği yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Çok sayıda kadın, daha sonra yürüyüşe katıldı. Yürüyüş, alkışlar arasında Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü.Çeşme Belediye Başkan Vekili Banu Ayhan, 8 Mart'ın cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa karşı, kadınların sosyal ve ekonomik sorunlarını haykırdığı, çözüm için birleşmenin zorunlu olduğunun vurgulandığı bir gün olduğunu belirtti.Millet İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran da, "Bana söz ister misiniz denildiğinde, 'emekçi kadınlarımızın gününde kadınlarımız konuşsun' dedim. Onun için konuşmamı çok kısa tutacağım. Kadınlarımız, karanlığa karşı mücadelemizde hep yanımızdalar. Kadınlarımız hep en önde yürüsünler, biz destek olalım. Biz, karanlığa karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Biz bu mücadelede diyoruz ki; dünümüz, yarınımız, sol yanımız, yoldaşımız olan kadınlar ile, çağdaş, aydınlık yarınları, hep beraber kuracağız" diye kaydetti.Çeşme Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Berna Güler de yaptığı konuşmada, zihniyet değişmedikçe, imza atılan anlaşmaların ve çıkarılan kanunların kağıt üzerinde kalmaya mahkum olduğunu söyledi.Yapılan konuşmaların ardından Ayşe Kırındı, kadın hakları ile ilgili bir şiir okudu. Etkinlik, kadınların oynadığı zeybek oyunu ile sona erdi.Etkinliğe ayrıca; CHP İlçe Başkan Yardımcısı Özay Dinç, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç, ÇYDD Çeşme Şubesi Başkanı Hamide Bal, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, belediye meclis üyeleri, belediye meclis adayları katıldı. - İZMİR