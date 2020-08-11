Çeşmeli muhtar, muhtarlık ofisi için gelen ecrimisil bedeliyle şaşkına döndü

İzmir'in Çeşme ilçesindeki İsmet İnönü Mahallesi Muhtarlığı görevini yürüten Cengiz Yaman'a, muhtarlık ofisinin hazine arazisi üzerinde olduğu gerekçesiyle 52 bin liralık ecrimisil çıkarıldı. Gelen yazıyla şaşkına dönen muhtarın itirazı ise reddedildi.

Çeşme'de, İsmet İnönü Mahallesi Muhtarlığı görevini yürüten Cengiz Yaman, 4 yıl önce Çeşme Belediyesi ile görüşerek muhtarlık ofisi yapılmasını istedi. İddialara göre belediyeden, 'Bir yer belirle, oraya koyalım' denildi. Daha sonra ise bir parka muhtarlık ofisi yapıldı. Cengiz Yaman, 4 yıl sonra ise Çeşme Milli Emlak Müdürlüğünden 52 bin lira ecrimisil ödemesi gerektiği şeklinde bir yazı alınca şaşkına döndü.

"İtirazım kabul edilmedi"

"Keyfe keder bir ofis yapmadım, kamu hizmeti veriyorum" diyen Yaman, şunları söyledi:

"Önceki belediye başkanımızla görüşerek, mahallemizde, mahallemize yakışır bir muhtarlık ofisimizin yapılmasını istemiştim. 'Bir yer belirle, oraya koyalım' dedi. Mahallemizdeki bu yeri belediyemizin parkı olarak biliyordum. Atıl durumda bir parktı. Belediye başkanımız, parkımızı da güzelleştirdi, parkımızın köşesine muhtarlık ofisimizi de yaptı. Mahallemize yakışan, şık bir muhtarlık ofisi oldu. Gelen evrakta, 'Bulunduğunuz muhtarlık ofisiyle 125 metrekarelik bir alanı kullanıyorsunuz. 52 bin lira, eğer erken öderseniz 35 bin lira para cezasını sizin TC'nize kesildi" diye yazıyordu. Tabi ben Milli Emlak Müdürlüğüne giderek itiraz ettim; 'Ben kamu görevi yapıyorum. Sözü edilen ofis, muhtarlık ofisi ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Kamu görevi yapan bir muhtarım. Keyfe keder bir ofis yapmadım. Kaçak konut yapmadım. Bu ofiste, mahallemize, milletimize hizmet ediyorum' dedim. Kabul etmediler, 'ödeyeceksin' dediler. İtiraza devam ettim, 'Bunun bir şekilde çözülmesi gerekir" dedim. Bir ay sonra itirazıma cevap geldi. İtirazım kabul edilmedi" dedi.

Muhtar Yaman, son olarak şunları söyledi:

"Devletine, milletine hizmet etmekten başka bir amacı olmayan, muhtarlığı en iyi şekilde yapma çabasında olan benim sesimin duyulacağına inanıyorum." - İZMİR