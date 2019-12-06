Haberler » Güncel » Çeşmeli muhtar, sokak hayvanlarının haklarını hatırlattı - Haber

Çeşmeli muhtar, sokak hayvanlarının haklarını hatırlattı

Çeşme'nin Şifne Mahallesi Muhtarı Hasan Ovalı, mahallesine astığı pankartla, sokak hayvanlarının yasayla koruma altında olduğunu hatırlattı.

06.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:45Çeşmeli muhtar, sokak hayvanlarının haklarını hatırlattı
'nin Şifne Mahallesi Muhtarı Hasan Ovalı, mahallesine astığı pankartla, sokak hayvanlarının yasayla koruma altında olduğunu hatırlattı.

Şifne Mahallesi Muhtarı Hasan Ovalı, sokak hayvanlarının yasa ve yönetmeliklerle koruma altında olduğunu, sahipsiz hayvanlarla onları besleyen gönüllülere müdahalenin yasalara aykırı olduğunu, özel olarak hazırlattığı pankarta yazdırarak mahallesine astı.

Muhtar Ovalı'nın mahallesine astığı pankart, hayvanseverler tarafından memnuniyetle karşılandı. Hayvansever vatandaşlar, Şifne Mahallesi Muhtarı Ovalı'yı arayarak örnek davranışı nedeniyle tebrik etti. - İZMİR

Çeşmeli, Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:51 AFAD Başkanı Güllüoğlu:  Dağcılar hava koşullarına dikkat etmeli - Haber
12:51 'Yaşam süresi uzadıkça demans riski artıyor' - Haber
12:51 Şehit eşinin adını taşıyan okulda görev yapıyor-EK - Haber
12:50 Fransa'daki grev İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşları etkilemedi - Haber
12:50 Ucuz dönerde "Yağ hilesi" tartışması - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Iğdır'ı Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
11:16 Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18 ton siyanür ele geçirildi - Haber
6.12.2019 12:52:41