Çeşmeli öğrenciler Sakız Ağacı dikti
İzmir'in Çeşme ilesinde öğrenciler, Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında Sakız Ağacı dikti.
12.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:23
İzmir 'in Çeşme ilesinde öğrenciler, Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında Sakız Ağacı dikti.
Avrupa Birliği SOS (Save Our Species-Türlerimizi Koruyalım) projesi kapsamında çalışma yürüten İsmail Güral Ortaokulunun yöneticileri, Çeşme Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaptı. Proje koordinatörü Tufan Şaşman ve üye öğretmenler Çilem Haydaroğlu ve Güldehan Acaroğlu'nun hazırladığı proje kapsamında bir tanıtım toplantısı yapıldı. Proje öğrencilerinin de katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Sakız Ağacı hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Keçeci, Sakız Ağacının yetiştirilmesi hakkında öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrenciler daha sonra okulun uygulama bahçesine Çeşme'nin en değerli ağaçlarından olan Sakız Ağacını dikti. - İZMİR
Avrupa Birliği SOS (Save Our Species-Türlerimizi Koruyalım) projesi kapsamında çalışma yürüten İsmail Güral Ortaokulunun yöneticileri, Çeşme Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaptı. Proje koordinatörü Tufan Şaşman ve üye öğretmenler Çilem Haydaroğlu ve Güldehan Acaroğlu'nun hazırladığı proje kapsamında bir tanıtım toplantısı yapıldı. Proje öğrencilerinin de katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Sakız Ağacı hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Keçeci, Sakız Ağacının yetiştirilmesi hakkında öğrencilerin sorularını yanıtladı. Öğrenciler daha sonra okulun uygulama bahçesine Çeşme'nin en değerli ağaçlarından olan Sakız Ağacını dikti. - İZMİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Avrupa Birliği, İzmir, Çeşme, Güncel
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