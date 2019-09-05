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Çeşmeli üreticiler toprak analizi hakkında bilgilendirildi

Çeşme'nin Ovacık ve Germiyan Mahallesindeki üreticiler; toprak analizinin faydaları, gerekliliği ve toprak örneğinin alınışı hakkında bilgilendirildi.

05.09.2019 17:24 Çeşmeli üreticiler toprak analizi hakkında bilgilendirildi
Çeşme'nin Ovacık ve Germiyan Mahallesindeki üreticiler; toprak analizinin faydaları, gerekliliği ve toprak örneğinin alınışı hakkında bilgilendirildi.

Çeşme Ziraat Odası ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı yetkilileri, kırsal kalkınmanın desteklenmesi projesi kapsamında toprak analizinin faydaları, neden yapılması gerektiği ve toprak örneğinin ne şekilde alındığı ile ilgili Çeşmeli üreticileri bilgilendirdi. Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı Toprak Analizi Laboratuvar Sorumlusu Yüksek Mühendis Ayşe Duman, Ovacık ve Germiyan Mahallesindeki üreticileri bilgilendirirken, üreticilerin sorularını da yanıtladı. Bilgilendirme toplantılarına katılan üreticilere, toprak örneklerinin konulacağı torbalar da dağıtılırken bir hafta sonra toprak analizi için örneklerin alınacağı ifade edildi. - İZMİR

Çeşmeli, Ovacık, Çeşme, Güncel

Kaynak: İHA

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