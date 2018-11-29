Osmanlı mutfağının çorba çeşitleri arasında yer alan Çeşmi Nigar çorbası, farklı lezzete sahipçorba tarifi arayanlar için eşsiz bir seçenek... Terbiyeli mercimek çorbası olarak sunulan Çeşmi Nigar çorbasını çok seveceksiniz. Evinizde bulunan kolay malzemeler ile kolayca Çeşmi Nigar çorbası hazırlayabilirsiniz. Normal kırmızı mercimek çorbasını sevenler, eminiz ki bu tarifi de mutlaka sevebilir ve deneyebilir. Peki, Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır? İşte Çeşmi Nigar çorbası tarifi...Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır?Çeşmi Nigar çorbası için gerekli olan malzemeler oldukça basit. İşte kolay Çeşmi Nigar çorbası tarifi için malzemeler...Malzemeler;-1 büyük baş soğan-1 küçük çay bardağı sıvı yağ-4 yemek kaşığı un-1 su bardağı kırmızı mercimek-2 litre su (10 su bardağı)Terbiyesi için;-1 su bardağı süt-1 limonun suyu-2 yumurta sarısıSosu için;-Tereyağı-Nane-Pul biber-Çeşmi NigaNasıl yapılır?-Çeşmi Nigar çorbası için ilk olarak, soğanı yemeklik doğrayın, sıvı yağ ile pembeleşinceye kadar soteleyin.-Ardından unu ekleyip un kokusu çıkana kadar kavurun.-2 litre suyu ve yıkadığınız mercimekleri de ekleyip mercimekler pişene kadar kaynatın.-Bu aşamada çorbamızın terbiyesi için tüm malzemeleri güzelce çırpın.-Pişen çorbanızı ocaktan alıp blenderdan geçirin bir taraftan da hazırladığınız terbiyeyi yavaşça ekleyin.-Blenderdan geçirdiğiniz ve terbiyesini eklediğiniz çorbayı tekrar ocağa koyun 1-2 taşım kaynayana kadar karıştırarak pişirin.-Sosunu hazırlayıp krokan ekmekleriniz ile servis edin.Not: Pişen terbiyeli çorbanın altını kapattıktan sonra sıcak durması için tencerenin ağzını mutlaka kapatın. Çünkü terbiyesi kesilebilir.Afiyet olsun.