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ÇESOB Başkanı Gür;

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Çorum İl Müdürü Yusuf Yıldız, "Avrupa KOBİ Haftası" nedeniyle Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (ÇESOB) ziyaret etti.

26.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:50ÇESOB Başkanı Gür;
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Yusuf Yıldız, " KOBİ Haftası" nedeniyle Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (ÇESOB) ziyaret etti.

ÇESOB Başkanı Recep ile görüşen KOSGEB Müdürü Yıldız, hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

2009 yılından itibaren kutlanan Avrupa KOBİ Haftası'na 37 ülke ile birlikte Türkiye'nin aktif olarak katılım sağladığını belirten KOSGEB İl Müdürü Yıldız, "Bu çerçevede 2011 yılından itibaren yapılan istatistiklere göre etkinlik sayısı bakımından ülkemizin birinci sırada yer aldığı görülmektedir. Bu kapsamda ülke genelinde KOBİ ve girişimcilere yönelik toplantı, bilgilendirme ve semineler düzenlemektedir" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ve haftalarını kutlayan ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, KOSGEB'in KOBİ'lere ve girişimcilere sağladığı imkanların küçümsenemeyeceğini söyledi.

Girişimciliğin önemine dikkat çeken ve Çorum'da girişimcilik ruhunun daha da geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Gür, özellikle kadın girişimcilerin sayısının artırılmasının yanı sıra girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, gençlerin girişimciliğe teşvik edilmesi ve bu alanda yapılan faaliyetlerin anlatılacağı haftanın verimli geçmesini diledi. - ÇORUM

Avrupa, Çorum, Gür, Ekonomi

Kaynak: İHA

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