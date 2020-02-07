Haberler » Güncel » ÇESOB Başkanı Recep Gür, 'Çorum hak ettiği yere el birliği ile gelecek' - Haber

ÇESOB Başkanı Recep Gür, "Çorum hak ettiği yere el birliği ile gelecek"

İstanbul'da federasyon hizmet binasını hizmete açan Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu yöneticileri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'u ziyaret etti.

07.02.2020 19:21 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:21ÇESOB Başkanı Recep Gür,
'da federasyon hizmet binasını hizmete açan Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu yöneticileri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'u ziyaret etti.

Ziyarette, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu'nun Yüksek Danışma Kurulu üyesi de olan ÇESOB Başkanı Recep Gür'e çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi veren Federasyon Genel Başkanı Metin , "Çorum için her zaman tek yumruk olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, "Yüksek Danışma Kurulu üyesi olduğum Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş'a ve Federasyon yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Çorum'umuzun tanıtımı ve hak ettiği yere gelebilmesi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da el birliği ile çalışacağız" diye konuştu.

Federasyon Genel Başkanı Metin Akkuş'a ÇESOB ziyaretinde Çorumlu muhtarlar Yılmaz Kılcı ile Mehmet Bölükbaş da eşlik etti. - ÇORUM

Recep Gür , İstanbul, Akkuş, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 20:52:10