ÇESOB Başkanı Recep Gür; "Havaalanı ve demiryolu sözü esnaf camiasını memnun etti"
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Çorum ziyaretinde açıkladığı hızlı tren ve havaalanı başta olmak üzere şehrimize yapacağı tüm yatırımların esnaf ve sanatkar camiasında olumlu ve memnuniyet verici...
16.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:58
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür , Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Çorum ziyaretinde açıkladığı hızlı tren ve havaalanı başta olmak üzere şehrimize yapacağı tüm yatırımların esnaf ve sanatkar camiasında olumlu ve memnuniyet verici karşılandığını söyledi.
Çorum'un yıllardır özlemle beklediği havaalanının Hititlerin Başkenti Çorum'a marka değer katacağı gibi turist sayısında da artış gözleneceğini ifade eden Başkan Gür, demiryolunun da ihracat yapan firmaların yükünü hafifleteceğini dile getirdi.
Çorum'un en büyük sivil toplum kuruluşu olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın vaatlerinin takipçisi olacaklarını belirten Gür, havaalanı ve demiryolu yatırımlarının iktidar partisi temsilcileri ve bürokrasi tarafından da sıkı takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Çorum'un kalkınıp büyümesinde siyasilere, bürokratlara ve sivil toplum kuruluşlarına büyük işler düştüğünün bilincinde olduklarını söyleyen Recep Gür, "Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a ve iktidar partisi temsilcilerine teşekkür ediyor, söz verilen yatırımların bir an önce hayata geçirilmesini ümit ediyoruz" dedi. - ÇORUM
Çorum'un yıllardır özlemle beklediği havaalanının Hititlerin Başkenti Çorum'a marka değer katacağı gibi turist sayısında da artış gözleneceğini ifade eden Başkan Gür, demiryolunun da ihracat yapan firmaların yükünü hafifleteceğini dile getirdi.
Çorum'un en büyük sivil toplum kuruluşu olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın vaatlerinin takipçisi olacaklarını belirten Gür, havaalanı ve demiryolu yatırımlarının iktidar partisi temsilcileri ve bürokrasi tarafından da sıkı takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Çorum'un kalkınıp büyümesinde siyasilere, bürokratlara ve sivil toplum kuruluşlarına büyük işler düştüğünün bilincinde olduklarını söyleyen Recep Gür, "Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a ve iktidar partisi temsilcilerine teşekkür ediyor, söz verilen yatırımların bir an önce hayata geçirilmesini ümit ediyoruz" dedi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Güncel
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Güncel
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Güncel
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi