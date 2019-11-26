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ÇESOB'tan Arasta teşekkürü

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Arasta Sağlıklaştırma Projesi'nin hayata geçmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

26.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:57ÇESOB'tan Arasta teşekkürü
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep , Arasta Sağlıklaştırma Projesi'nin hayata geçmesinde katkıda bulunanlara teşekkür etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer ile birlikte AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gür, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Çorum'u cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılına taşıyacak proje ve yatırımlara destek vermesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ayakkabıcılar Arastası'nda yapılacak olan Arasta Sağlıklaştırma Projesi ile de bölgenin Çorum'a yakışır modern bir görünüme kavuşacağının altını çizen Başkan Gür, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olmak üzere milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve tüm parti yöneticilerine teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ise, esnaf ve sanatkarların istek ve taleplerini önemsediklerini belirterek, Çorum'u hep birlikte kalkındıracaklarını söyledi.

AK Parti olarak Çorum'a katma değer kazandıran herkesin yanında olduklarını ifade eden Ahlatcı, "Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarlarımızın 7 gün 24 saat emrindeyiz. Telefonumuz 24 saat açık. Esnafımız için yapılması gereken ne varsa yapmaya hazırız. Kapımız sizlere sonuna kadar açık" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Recep Gür , Çorum, Gür, Güncel

Kaynak: İHA

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