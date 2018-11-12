Çeştob, Çeşme Markasını Londra'ya Taşıdı

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:14



12 Kasım 2018 Pazartesi 10:14

Turizm sektörünün en önemli fuarlarından WTM Londra Turizm Fuarı'na katılan ÇEŞTOB, Çeşme standında ziyaretçilere ilçeyi tanıttı.Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, Londra'daki Turizm Fuarı'ndan döndükten sonra izlenimlerini anlattı. Londra'da düzenlenen dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan WTM Londra'ya 6 kıtadan katılım olduğunu belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "WTM Londra fuarı çok yoğundu ve inanılmaz bir ilgi vardı. Dünya'nın yarısı WTM Londra Fuarı'nda tanıtım yarışına girdi. Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya, İzlanda'dan, Afrika'ya kadar 6 kıtadan katılım vardı. İspanya, İtalya, Yunanistan ve Güney Amerika ülkelerine ilgi çok daha fazla oldu. Hatta, komşumuz Yunanistan da bu fuara iyi hazırlanmış ve bu hazırlığın karşılığında da çok iyi ilgi gördü" dedi."Harcaması en asgari olanlar Türkiye'yi tercih ediyor"Türkiye'nin İngiltere için çok iyi bir turizm destinasyonu olduğunu da sözlerine ekleyen Demir, "Tabi ki, Türkiye İngiltere için çok iyi bir tatil destinasyonu. Ülkemizi ziyaret etmeyen İngiliz vatandaşı neredeyse yok denecek kadar az. Hatta, son yıllarda İngiltere'de ikamet eden diğer yabancı ülke vatandaşlarından da Türkiye'ye ilgi fazla. Fakat, güçlü harcama yapanlar İspanya ve İtalya'yı, hatta Yunanistan'ı tercih ederken Türkiye'ye 3. kategorideki tatilciler geliyor. Bu yalnızca İngiltere pazarı için değil, tüm ülkelerden gelen turistler maalesef harcaması en asgari olanlar" diye konuştu."Türkiye'nin İngiliz pazarına yoğunlaşması gerekir.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un da fuara katıldığını belirten ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Başkanı Demir, sözlerine şöyle devam etti:"Sayın Bakanımız, katılımcılarla ve sektör temsilcileriyle stant alanında toplantılar yaptı. Toplantıların özünde de daha kaliteli turist hedefiyle ilgili çalışmalar vardı. İngiltere, diğer ülkelere göre tatili en çok olan ülke. Bir de, konaklama süresi en fazla olan ülke. ortalama kalış süreleri asgari iki hafta. Bu sebeple, İngiliz pazarına Türkiye'nin çok yoğunlaşması gerekir. İspanya bunu yapıyor. Neredeyse büyük fuarlarda Hall kapatıyorlar. İtalya'da benzerini yapıyor. Yunanistan son birkaç yıldır ciddi ataklar yapıyor ve fiyatlarını yükseltiyor. Türkiye'nin, 2023 hedefinde 50 milyon turist, 50 milyar dolar girdi diyorsa, kaliteli pazarlarda kendisini kanıtlaması ve tanıtım yapması gerekir. Yalnızca, Otelci, Acenteci, hatta Kültür ve Turizm Bakanlığı düzeyinde değil, Turizm sektörünü, devlet politikası haline getirmemiz lazım. Türkiye, 2018'de ayakta kalmış ise, Turizm sektöründeki girdilere borçludur. Netice olarak, amaç her fuara katılmış olmak için katılmak değil, hedef fuarlara en etkili şekilde katılarak iz bırakmak olmalı. Gerçekten Türkiye turizmi çok güçlü ve bir o kadarda kaliteli. Ancak, bu varlığımızı ve kimliğimizi ifade etmekte sıkıntı çekiyoruz. Dileğimiz, Yeni Bakanımızla yeni hedeflere koşarak, kısa sürede ülke turizmini de topyekun yeni hedeflere taşımak olmalı." - İZMİR