Cesur Kıyafetleriyle Dikkat Çeken Selen Görgüzel, Eşi Hamdi Alkan'a Resti Çekti

Bu yıl 65'incisi gerçekleşen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri, muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Beyazıt Öztürk ile Damla Uğurtürk'ün sunuculuğunu yaptığı gecede, kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. Selen Görgüzel, derin yırtmaçlı kıyafetiyle dikkat çekti.

Derin yırtmaçlı kıyafetiyle dikkat çeken Görgüzel, "Hamdi Bey'in beni engellemek gibi bir hakkı yok" diyerek resti çekti.

"HAMDİ BEY'E BENİ ENGELLEME HAKKINI VERMİYORUM"

Milliyet'te yer alan habere göre; oyuncu, gazetecilerin, "Eşiniz Hamdi Alkan kıyafetlerinize karışıyor mu?" sorusuna, "Hamdi Bey'in beni engellemek gibi bir hakkı yok. Babam değil, öyle bir hak vermiyorum. Ne ben ona ne de o bana böyle bir engel koyabilir. Saygın bir birliktelik yaşıyoruz, o yüzden çok mutluyuz" cevabını verdi.