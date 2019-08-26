Haberler» Magazin» Haber

Cesur model Adriana Lima, çırılçıplak pozunu paylaştı

Türk iş adamı ile büyük bir aşk yaşayan ünlü model Adriana Lima, Instagram hesabından çırılçıplak pozunu paylaştı.

26.08.2019 10:30
Cesur model Adriana Lima, çırılçıplak pozunu paylaştı

Türk yazar Metin Hara ile ilşkisini sonlandırdıktan sonra iş adamı Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açan dünyaca ünlü model Adriana Lima, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"BENİ ÖZEL HİSSETTİRİYOR"

Emir Uyar ile aşkları son gaz devam eden güzel model, sevgilisinin yaptığı 225 gülle yaptığı romantik jesti çıplak verdiği pozla "225 beni özel hissettiriyor" notuyla paylaşmıştı.

ÇIRILÇIPLAK POZ VERDİ

Yıldız model bu kez, kendisinin de bizzat yapacağı bağış için objektif karşısına geçti. Lima, siyah beyaz konseptli çekimde çırılçıplak poz verdi. Cesur model, gönderisinin altına "Paylaşmakta özgür ol" notunu yazdı.

Cesur model Adriana Lima, çırılçıplak pozunu paylaştı

Adriana Lima, Lima, Magazin

YORUMLAR (2)
RECEP İVEDİK 10: BANA DA BAĞIŞ YAPAR MISIN. . . ÇOK İHTİYACIM VAR. . . ANLARSIN YA. . .
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
TUTARLI ADAM...: Bu nasıl çırılçıplak? Heryeri görünmüyor ki! Yeni bikiniler bundan daha çıplak millet sereserpe geziyor. . .
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
11:04   Boşanacağı konuşulan Beren Saat'in yasak aşk yaşadığı iddiası ortalık karıştırdı
10:43   Anne marie'den antalya'da ikinci konser
10:30   Cesur model Adriana Lima, çırılçıplak pozunu paylaştı
10:27   Çocuğa yatırım
09:48   Beline taş bağlayan Nusret, sosyal medyada alay konusu oldu
08:26   Hadise'nin makyajsız pozuna beğeni yağdı
00:27   Fenomen Şeyma Subaşı'dan, derin dekolteli fotoğraf!