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Cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, amuda kalkarak poz verdi

Son zamanlarda direk dans yapmaya başlayan ve direk üzerinde verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayan Şeyma Subaşı, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Subaşı, bu sefer de direk önünde amuda kalkarak poz verdi.

28.11.2019 07:27 | Son Güncelleme: 28.11.2019 07:46

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan ve hatta geçtiğimiz günlerde bir markanın reklamında rol alan Şeyma Subaşı, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

AMUDA KALKTI

3 milyon takipçili Instagram hesabından yayınladığı fotoğraf ve videolarla her daim gündemde kalmaya devam eden Subaşı, son olarak direk dans antrenmanında yarı çıplak halde amuda kalktı. Bu anların fotoğrafını "Yine yaptım" notuyla paylaşan Subaşı, görenleri şaşırtmaya devam etti. Subaşı'nın amuda kalkıp verdiği pozlar ise kısa sürede yaklaşık 84 bin beğeniye ulaştı.

BACAK VE DERİN SIRT DEKOLTELİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Subaşı, dün akşam da lacivert bacak ve sırt dekolteli elbisesiyle poz vererek takipçileriyle paylaştı. Derin sırt ve bacak dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Şeyma'nın bu pozları ise yaklaşık 96 bin beğeni aldı.

Cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, amuda kalkarak poz verdi

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