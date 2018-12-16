16 Aralık 2018, 10:11
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Cesur Paylaşımlarıyla Sınır Tanımayan Sosyal Medya Fenomenleri, Dondurucu Soğukta Bornozla Poz Verdi

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomenleri Merve Taşkın, Merve Sanay ve Damla Gram, Pamukkale travertenlerinde bornozla poz verdi.

Paylaşımları ve çıkışlarıyla sosyal medyada adından söz ettiren Merve Taşkın, Merve Sanay ve Damla Gram dondurucu soğuğa aldırış etmeden cesur poz vermeye devam etti.

BORNOZLA OBJEKTİFLERE POZ VERDİLER

Denizli'nin turistik mekanı Pamukkale travertenlerine giden 3 yakın arkadaş giyimleriyle dikkatleri üstlerine çekmeyi başardı. Bornozla objektiflere poz veren fenomenler, şaşkın bakışlara aldırış etmeden doyasıya eğlendi.

"CAHARLİE'S ANGELS"

Yanlarında fotoğrafçı da götüren yakın arkadaşlarve bol bol fotoğraf çektirdi. Merve Sanay sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, " Charlie's Angels" notunu düştü.

"ARTIK BAKİRE DEĞİLİM" DEMİŞTİ

Merve Taşkın daha önce bakire olduğunu söylemişti. Birkaç ay sonra tekrar açıklama yapan Taşkın, "Artık bakire değilim, merakımdan yaptım" diyerek gündeme oturmuştu.

PİZZACIYA KAPIYI İÇ ÇAMAŞIRI İLE AÇMIŞTI

Fenomen Merve Sanay 2 hafta önce yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına uğratmıştı. Evininin kapısına gelen pizzacıya, kapıyı iç çamaşırıyla açmıştı.

Pamukkale,Merve Taşkın
16 Aralık 2018 Pazar 10:11



YORUMLAR (1)
MEDYA MAYMUNLARINA DIKKAT!..: Toplumun ve gencligin ahlakini bozmaya yonelik hareketlerde bulunan bu tip sahislardan ve sosyal medya hesaplarindan lutfen cocuklarmizi uzak tutalim.Musluman turk orf ve adetine uzak gayriaahaki sahislar neslimizin ahlakini bozmaya çalısiyor..Sayin devlet buyuklerimizi bu yonden lutfen hassa olsunlar.Saygilarimla..
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