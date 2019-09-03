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Cesur pozlarıyla tanınan model Jorgie Porter, üstsüz poz verdi

İngiliz model ve aktris Jorgie Porter'ın bir atın yanında üstsüz poz vererek sosyal medya hesabından paylaşması herkesi şaşırttı.

03.09.2019 15:24

Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren 32 yaşındaki model ve aktris Jorgie Porter, açık havada bir atın yanında çektirdiği üstsüz fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

"ÜSTSÜZ RESİM GÖNDERİYORUM"

Model, güneş gözlüğü ve göğüslerini elleri ile kaparak paylaştığı fotoğrafı "Üstsüz resim gönderiyorum" başlığı ile paylaştı. Modelin paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları, Jorgie'yi takipçilerine kötü örnek olmakla suçladı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI İNTERNETE SIZMIŞTI

2 sene önce ünlü isimlerin iCloud hesapları çalınarak özel fotoğrafları sızdırılmıştı ve bu olay "Fappening skandalı" olarak adlandırılmıştı. Hackerlar, İngiliz aktris ve model Jorgie Porter'ın samimi ve çıplak fotoğrafları ve videoları internete sızdırmıştı.

Cesur pozlarıyla tanınan model Jorgie Porter, üstsüz poz verdi

Magazin

YORUMLAR (8)
MEMLEKETİM: Atin yaninda saka yapmasin. Sonra at basar nalina.
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AVNİ: Aslım buraya niye yorum yapmadın
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AAAAAAAA: gene cesur pozlar dediler lanetliler lanet olsun
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KİM LA BU SARI ÇIYAN: Tipinde meymenet yok zillinin
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ADINIZI YAZIN: bi dişi ata baktim bi de diğer ata baktıms
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ADANACA: bu kadınsa bizimkiler ney
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BEKİRALİ: İrenç
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MOKAR: Karşıda ki at düşündürücü
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