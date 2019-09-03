Cesur pozlarıyla tanınan model Jorgie Porter, üstsüz poz verdi

Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren 32 yaşındaki model ve aktris Jorgie Porter, açık havada bir atın yanında çektirdiği üstsüz fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

"ÜSTSÜZ RESİM GÖNDERİYORUM"

Model, güneş gözlüğü ve göğüslerini elleri ile kaparak paylaştığı fotoğrafı "Üstsüz resim gönderiyorum" başlığı ile paylaştı. Modelin paylaşımını gören bazı sosyal medya kullanıcıları, Jorgie'yi takipçilerine kötü örnek olmakla suçladı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI İNTERNETE SIZMIŞTI

2 sene önce ünlü isimlerin iCloud hesapları çalınarak özel fotoğrafları sızdırılmıştı ve bu olay "Fappening skandalı" olarak adlandırılmıştı. Hackerlar, İngiliz aktris ve model Jorgie Porter'ın samimi ve çıplak fotoğrafları ve videoları internete sızdırmıştı.