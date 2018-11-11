11 Kasım 2018, 16:45
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'Cesur' Takıma Katıldığından Beri Malatyaspor Kaybetmedi!

Evkur Yeni Malatyaspor'un sahiplendiği 'Cesur' isimli sevimli yavru köpek, takımın adeta maskotu oldu. 'Cesur' Malatyaspor'a katıldığından bu yana sarı-siyahlı ekip mağlubiyet yüzü görmedi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in bir arkadaşı, köye giderken Kale ilçesinde yavru köpek 'Cesur' bulmuştu.
Araba çarpan 7 kardeşi telef olan Cesur'a Malatya temsilcisi sahip çıkarak sahiplenmişti. Takımın adeta maskotu haline gelen 'Cesur'un tesislere ayak bastığından bu yana Yeni Malatyaspor adeta şahlandı, hiç maç kaybetmedi.
Kale,Yeni Malatyaspor

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