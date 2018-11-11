'Cesur' Takıma Katıldığından Beri Malatyaspor Kaybetmedi!

<div>Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in bir arkadaşı, köye giderken Kale ilçesinde yavru köpek 'Cesur' bulmuştu.</div><div></div><div>Araba çarpan 7 kardeşi telef olan Cesur'a Malatya temsilcisi sahip çıkarak sahiplenmişti. Takımın adeta maskotu haline gelen 'Cesur'un tesislere ayak bastığından bu yana Yeni Malatyaspor adeta şahlandı, hiç maç kaybetmedi.</div> <div></div> <div> <div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div> </div><div></div><div></div>