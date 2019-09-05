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Cesur tepki verdi aramada 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri ile birlikte narkotik köpeği Cesur'un da katıldığı aramada 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi.

05.09.2019 10:58 Cesur tepki verdi aramada 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi
Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri ile birlikte narkotik köpeği Cesur'un da katıldığı aramada 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada uyuşturucu madde arama köpeği Cesur'un tepki vermesi üzerine, otobüste seyahat eden yolcunun çantası ve oturduğu koltuğun içerisine gizlenmiş vaziyette 4 paket halinde 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - VAN

Jandarma, Gevaş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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