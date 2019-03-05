Çete Lideri Yunanistan'da Yakalandı !

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek" suçundan kırmızı bültenle aranan Yaşam Ayavefe'nin Türkiye
'ye iade edilmek üzere Yunanistan
'da yakalandığını bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada yasa dışı bahis operasyonları kapsamında, İstanbul
Ağır Ceza Mahkemesinin talebiyle "yasa dışı online kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek" suçundan kırmızı bültenle Türk Interpol Birimi tarafından aranan Yaşam Ayavefe isimli kişi, 28 Şubat
2019 tarihinde Yunanistan Interpol Birimi tarafından yakalandı. Şahsın, para karşılığı kredi kullanarak canlı ve karşılıklı kumar oynatılan siteleri kurup, bu sitelere üyelik yapılması koşuluyla oyunda kullandırılan kredi yerine geçen bonus hediyeler vererek oyunu cazip gösterdiği, belirli bir süre oynayıp para ile kredi yüklemeleri sağlanan site kullanıcılarının "El Gösterme" adlı bir programla oyuncuların elindeki kağıtları ve oyuna dair verilerini görerek yenilmelerini sağladığı tespit edildi. Şüphelinin Türkiye'ye iadesi için gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla Adalet Bakanlığınca talepte bulunuldu.
(İHA)
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Kaynak: İHA