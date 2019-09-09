Çete üyeleri, tecavüzcünün cinsel organını köpeğe yedirdi

Meksika'da bir suç çetesi, geçen ay bir kadına tecavüz ettiği öne sürülen kişinin ellerini kelepçeledikten sonra çıplak halde yere yatırıp cinsel organını pitbull köpeğine yedirdi.

"BENİ BIRAKIN" DİYE FERYAT ETTİ AMA...

İnternette yayınlanan görüntüde beş çete üyesi, tecavüzcü olduğu öne sürülen kişiyi dövdükten sonra çırılçıplak soyup yere yatırdı. Daha sonra bacaklarını açıp pitbull köpeği adamın üzerine saldılar. Köpek adamın cinsel organının ve testislerini parçaladıktan sonra yedi. Köpeğin saldırısı sonrası "Beni bırakın" diye feryat eden kişinin, çete üyelerinden biri tarafından ağzı kapatıldı.

DİĞER TECAVÜZCÜLERE DERS OLMASI İÇİN YAPTILAR

Yerel medya, konuyla ilgili yayınladıkları haberlerde adamın bir kadına tecavüz ettikten sonra çete üyeleri tarafından yakalandığını ve çete üyelerinin diğer tecavüzcülere göz dağı vermek için videoyu paylaştıklarını yazdı.

Cinsel organı köpek tarafından paylaşılan adamın durumu hakkında bir şey bilinmiyor