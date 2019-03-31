31 Mart 2019, 13:30
»»

Çete Üyesi Güzellik Kraliçesi Sibel Demiralp'in Mahkemedeki Son Sözü Şaşırttı

İş adamının çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan güzellik kraliçesi Sibel Demiralp, 12 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Tutuklu kraliçe, pişman olduğunu söyleyerek "Hapis cezam onansın" sözüyle şaşırttı.

The Queen of Eurasia yarışması birincisi Sibel Demiralp, üç çete üyesi ile birlikte 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DARP VE ALIKOYMA

İşadamı H.F., bir mekanda tanıştığı Sibel Demiralp'in kendisini eve davet ettiğini, burada darp edilip çıplak fotoğraflarının çekildiğini belirterek şikayetçi oldu. Sabah'ın haberine göre, Demiralp ve üç çete üyesi; nitelikli yağma, alıkoyma ve kredi kartının kötüye kullanılması suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

"PİŞMANIM" DEDİ

Mahkemede gözyaşları içinde "Pişmanım' diyen 23 yaşındaki manken; diğer çete üyeleriyle birlikte 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üç çete üyesi, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak haklarındaki hapis cezasına itiraz etti.

İLGİNÇ BİR HAMLE

23 yaşındaki kraliçe Demiralp ise ilginç bir hamlede bulunup "Verilen hapis cezası onansın ve kesinleşme şerhi tarafıma bildirilsin" diyerek mahkemeye başvurdu.

Sibel Demiralp, Magazin



YORUMLAR (8)
TÜRKİYE: Hakım iş adamını unutmuş
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
XXXX: Kadınlar tam bir şeytan.Onansın demesinin sebebi sanırım tehdit alması yoksa öldürebilirler dışarıda malum kadın bildiğin adamı karalamış.İtibar zedelemiş.Kadının hayatı bitti ama
Yayından Kaldır
5 3
Cevap yaz
SALİH : İnsanın kalbi güzel olmalı
Yayından Kaldır
13 0
Cevap yaz
TİCARET: Kim bilir kaç kişinin canını yakmışlar zalimlerin sonu adresi belli
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
NE FARK EDER: sistem böyleleri çok çıkarıyor yakında çıkar, neden burda hep hükumet yandaşlarına magdurluk var soysuzun iftirasına cevap veren sadetlin yuhlanmasi ve içeri atılması yok
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz