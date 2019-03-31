Çete Üyesi Güzellik Kraliçesi Sibel Demiralp'in Mahkemedeki Son Sözü Şaşırttı

The Queen of Eurasia yarışması birincisi Sibel Demiralp, üç çete üyesi ile birlikte 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DARP VE ALIKOYMA

İşadamı H.F., bir mekanda tanıştığı Sibel Demiralp'in kendisini eve davet ettiğini, burada darp edilip çıplak fotoğraflarının çekildiğini belirterek şikayetçi oldu. Sabah'ın haberine göre, Demiralp ve üç çete üyesi; nitelikli yağma, alıkoyma ve kredi kartının kötüye kullanılması suçlarından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

"PİŞMANIM" DEDİ

Mahkemede gözyaşları içinde "Pişmanım' diyen 23 yaşındaki manken; diğer çete üyeleriyle birlikte 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üç çete üyesi, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak haklarındaki hapis cezasına itiraz etti.

İLGİNÇ BİR HAMLE

23 yaşındaki kraliçe Demiralp ise ilginç bir hamlede bulunup "Verilen hapis cezası onansın ve kesinleşme şerhi tarafıma bildirilsin" diyerek mahkemeye başvurdu.