Çetin Barajı ve HES Barajı su tutmaya başladı

Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) su tutmaya başlandı.

DSİ 10. Bölge Müdür Vekili Veysi Kanat yaptığı açıklamada, temelden 165 metre gövde yüksekliği ve 490 metre uzunluğundaki silindirle sıkıştırılmış beton tipi özelliğini taşıyan Çetin Barajının 165 metre yüksekliğe sahip olduğunu söyledi.

Bölgenin yenilenebilir enerji konusunda çok avantajlı olduğunu aktaran Kanat, "Barajın işletmeye alınması ile kurulu gücü 420 MWh olan barajdan yılda 1 milyar 174 kwh enerji üretilecek, milli ekonomiye yılda yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlayacak." dedi.

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Kaynak: AA