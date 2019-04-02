Çetin Çukur Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MUĞLA MİLAS belediye başkan adayı olan Çetin Çukur isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MUĞLA MİLAS ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Çetin Çukur isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MUĞLA MİLAS adayı Çetin Çukur kimdir? BTP MUĞLA MİLAS adayı Çetin Çukur yüzde kaç oy aldı?

Çetin Çukur Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MUĞLA MİLAS belediye başkan adayı olarak gösterilen Çetin Çukur MİLAS ilçesinde % 0,42 oranında oy almıştır. MİLAS ilçesinde % 0,42 oranında oy olan Çetin Çukur adlı BTP adayı toplamda 386 adet oy sayısına ulaştı.

MUĞLA MİLAS ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.