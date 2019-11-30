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Çetin Işıközlü'nün 50. sanat yılı özel konserle kutlanacak

Besteci ve şef Çetin Işıközlü'nün 50. sanat yılı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 4 Aralık'ta düzenlenecek özel bir konserle kutlanacak.

30.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:20Çetin Işıközlü'nün 50. sanat yılı özel konserle kutlanacak
Besteci ve şef Çetin Işıközlü'nün 50. sanat yılı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda 4 'ta düzenlenecek özel bir konserle kutlanacak.
CRR Senfoni Orkestrası'nın eşlik edeceği Işıközlü'nün şefliğinde gerçekleşecek konserde, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret ve keman virtüözü Cihat Aşkın solist olarak yer alacak.
Çetin Işıközlü 50. Sanat Yılı konserinde, sanatçının ilk kez 1978 yılında keman virtüözü Ayla Erduran tarafından seslendirilen Keman Konçertosu, bu kez Cihat Aşkın tarafından icra edilecek. Konserde ayrıca, "Beethoven'dan 7. Senfoni La majör 0p.92" ve Chopin'den "Andante Spianato ve Grande Polonaise Brilliante Op. 22" eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Işıközlü'nün eserleri arasında, Judith adlı bale eserinin yanı sıra telif haklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı Türk Ordusu Senfonisi, Çanakkale Kahramanları Destansı Oratoryosu ve dünya satış listelerine giren ilk Türk operası olan Ağrı Dağı Efsanesi Operası da (The Legend Of Mount Ararat) yer alıyor.
Türkiye'de en çok opera yazan besteci olan Işıközlü, yedinci operası olan "Fatih/1453" ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Ayla Erduran, İdil Biret, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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