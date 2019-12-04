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Çetin Işıközlü'nün 50. sanat yılı özel konserle kutlandı

Besteci ve şef Çetin Işıközlü'nün 50. sanat yılı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda özel bir konserle kutlandı.

04.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:58Çetin Işıközlü'nün 50. sanat yılı özel konserle kutlandı
Besteci ve şef Çetin Işıközlü'nün 50. sanat yılı, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda özel bir konserle kutlandı.
CRR Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği Işıközlü'nün şefliğinde gerçekleşen konserde, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret ve keman virtüözü Cihat Aşkın solist olarak yer aldı.
Konserden önce AA muhabirine konuşan Işıközlü, henüz öğrenci olduğu 1969 yılında "Judith' adlı bale eseriyle sanat hayatının başladığını belirterek, "Judith'in benim için bir diğer önemi ise sevgili eşim Işıl'a ithafen yaptığım bir eser ve dünya repertuvarına giren ilk ve tek Türk balesi olmasıdır. Tabii sanat hayatımın daha evveli de var fakat 50. yılı bir başlangıç olarak Judith balesinden gelmektedir." dedi.
Türkiye'de en çok opera yazan besteci olan Işıközlü, bu gece Cihat Aşkın'ın keman konçertosunu icra edeceğini dile getirerek, "Ayrıca İdil Biret hanımefendiye özel teşekkürlerimi belirtmek isterim. Hiçbir karşılık beklemeksizin yoğun programına rağmen 50. yıl konserine gelme arzusunda bulundular." diye konuştu.
Sanat hayatı boyunca kendisinin yanında olduğu için de eşine çok şey borçlu olduğunu belirten usta bestekar, yarım asır boyunca destek ve anlayışından ötürü eşine teşekkür etti.
Çetin Işıközlü 50. sanat yılı konserinde, sanatçının ilk kez 1978 yılında keman virtüözü Ayla Erduran, daha sonra Viktor Pikayzen ve Server Ganiyev tarafından seslendirilen keman konçertosu, bu kez Cihat Aşkın tarafından icra edildi.
Konserde ayrıca, "Beethoven'dan 7. Senfoni La majör 0p.92" ve Chopin'den "Andante Spianato ve Grande Polonaise Brilliante Op. 22" eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Katılımın yoğun olduğu konserde sanatçı uzun süre ayakta alkışlandı.

İdil Biret, Güncel

Kaynak: AA

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