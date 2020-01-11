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Çetin kışta aç kalan tilkinin yiyecek arayışı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğal ortamda aç kalan bir tilki, yerleşim yerlerinin yakınlarında yiyecek aradı.

11.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:34Çetin kışta aç kalan tilkinin yiyecek arayışı
'nin ilçesinde doğal ortamda aç kalan bir tilki, yerleşim yerlerinin yakınlarında yiyecek aradı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin çetin geçtiği Ovacık'ta, kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu ilçede aç kalan tilki, Konaklar köyündeki yerleşim yerlerinin çevresinde yiyecek bulmaya çalıştı.
Uzun süre ev ve ahırların çevresinde dolaşan tilki, bulduğu yemek artıklarıyla karnını doyurdu.

Kızıl renkli tilki, köydeki köpeklerin fark etmesi üzerine ormanlık alana kaçtı.
Köy sakinlerinden Ali Metin Eren, AA muhabirine, tilkinin karnını doyurmak için her gün köye geldiğini söyledi.

İlçede kış mevsiminin hayatı zorlaştırdığını belirten Eren, "Havalar çok soğudu. hayvanları da kış mevsiminden olumsuz etkileniyor, yiyecek bulamıyor. Bu tilki de doğal ortamında yiyecek bulamadığı için köyümüze geliyor. Evlerimizin çevresinde bulduğu yemek artıklarıyla karnını doyurmaya çalışıyor." dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Tunceli, Ovacık, Yaban, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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