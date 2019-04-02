Çetin Nazik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Kars belediye başkan adayı Çetin Nazik oldu. MHP adayı Çetin Nazik, Kars belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kars belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Kars belediye başkan adayı Çetin Nazik ile ilgili seçim sonuçları ve Kars belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Kars belediye başkan adayı Çetin Nazik oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kars belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kars aday yarışı ve Kars seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kars Seçim Bilgileri

Kars belediyesi için toplam sandık sayısının 167 olduğu belirlendi.

Kars belediyesi için açılan sandık sayısının ise 167 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kars belediyesi için katılım oranının ise % 80,97 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kars toplam seçmen sayısının ise 52.856 olduğu belirlendi.

Kars belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 42.796 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Kars belediye başkan adayı olarak gösterilen Çetin Nazik, Kars yarışında % 26,57 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Çetin Nazik toplamda 10.947 adet oy sayısına ulaştı.

Çetin Nazik Kimdir?

Çetin Nazik

4 Eylül 1965 yılında Kars'da dünyaya geldi. 4 çocuk sahibi bir aile babasıdır.

Nazik, 1996 - 2006 yılları arasında Kars'ta 400 civarı ilk toplu konut projesini başlattı. Tarım Kredi Kooperatifinin, Susuz ve Boğazköy ilçelerinde görev yaptığı yıllarda, teşkilatın düzenlemiş olduğu muhasebe, finans ve krediler sınavında Türkiye 1'incisi olarak Kars Merkez Tarım Kredi Kooperatifi İl Müdürlüğüne atandı.

Aynı yıllarda Kars PTT Spor kulübü başkanlığını yaptı ve kulübü, bölge şampiyonluğuna taşıdı. Samsun bölge birliğinde 2 yıl daha görevini yürütmesinin ardından görevinden istifa etti.

Çetin Nazik, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifak'ın Kars Belediye Başkan adayı oldu.

MHP Kars belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.