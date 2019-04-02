Çetin Yalçın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BATMAN KOZLUK belediye başkan adayı olan Çetin Yalçın isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BATMAN KOZLUK ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Çetin Yalçın isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BATMAN KOZLUK adayı Çetin Yalçın kimdir? Bağımsız BATMAN KOZLUK adayı Çetin Yalçın yüzde kaç oy aldı?

Çetin Yalçın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BATMAN KOZLUK belediye başkan adayı olarak gösterilen Çetin Yalçın KOZLUK ilçesinde % 3,90 oranında oy almıştır. KOZLUK ilçesinde % 3,90 oranında oy olan Çetin Yalçın adlı Bağımsız adayı toplamda 503 adet oy sayısına ulaştı.

BATMAN KOZLUK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.