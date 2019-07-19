Çetintepe Barajında çalışmalar devam ediyor

Adıyaman
'ın Besni
ilçesi Keysun Ovası ile Gölbaşı ilçesinde tarımsal alanların sulanması konusundaki en önemli projelerden biri olan Çetintepe Barajında çalışmalar seri bir şekilde devam ediyor.
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Gölbaşı Kaymakamı Adem Kaya, İl Jandarma
Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve DSİ Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk'le birlikte Göksu çayından beslenen ve yaklaşık 600 bin dönüm araziyi sulayacak Çetintepe Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.
Yapımı devam eden Çetintepe Barajında yürütülen çalışmalarla ilgili şantiyenin proje müdüründen bilgi alan Vali Aykut Pekmez, Adıyaman'la birlikte Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinin de tarımına hayat verecek olan Çetintepe Barajı gövdesini gezerek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Susuz topraklara can suyu olmanın yanı sıra ürün çeşitliliği artışı ile de kalkınmaya hız verecek olan sulama projelerini çok önemsediklerini belirten Vali Pekmez, şunları kaydetti:
"Yapımı devam eden Çetintepe Barajı tarımsal alanda ilimizin çehresini değiştirerek, ekonomik ve sosyal kalkınmanın ivmesini artıracak. Şu anda Barajda yüzde 68'lik bir fiziki gerçekleşme sağlanmış durumda. Çetintepe Barajı Besni ve Gölbaşı ilçelerimizde 260 bin dönümlük bir tarım alanını sulayacak, özellikle Besni Keysun Ovasının bu projeyle hayat bulacağına inanıyoruz. Bununla birlikte ilimizde ürün deseninde önemli değişiklikler olacaktır. Topraklarında kuru tarım yapan çiftçilerimiz yılda bir ürün alabilirken, sulama ile birlikte yılda 2 ya da 3 ürün alarak kaliteli ve yüksek verimli ürünler elde edebilecektir."