Çeto Çukur'dan İntikamını Alıyor! Çukur Dizisinin 58. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Çukur dizisinin yeni bölümünde, Çeto, Mahsun'un ölümü için tüm mahalleyi kana bulamaya başlar. İşte, Çukur dizisinin 2. sezon 25. bölümüne dair ipuçları...

ÇUKUR DİZİSİNİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çeto ve Mahsun arasında esen fırtına, Karakuzular'ın da geleceğine yön verecek. Koçovalılar, Baykal'ın izini sürerek onu bulmak için harekete geçecekler. Öldüğünü düşündükleri birini arayan Koçovalılar, bu büyük kovalamaca sırasında zor duruma düşecekler. Salih ile İdris arasında önemli bir yüzleşme yaşanacak. Ekran başındakiler baba-oğlun arasında geçenler karşısında gözyaşlarına boğulacak.

Mahsun'un izini sürmeye devam edecen Selim ve Sena sürpriz bir bilgiye ve kişiye ulaşacak. Bu sırada Çeto, Mahsun ve Koçovalı Kardeşler'e karşı hain planlar yapmaya devam ederken, İdris tüm oğullarıyla bir araya gelerek Çukur'u eski günlerine götürecek.