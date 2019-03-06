06 Mart 2019, 21:08
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Cev Challenge Kupası: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Geni Volley: 1

Cev Challenge Kupası: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Geni Volley: 1

CEV Challenge Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Slovenya'nın Geni Volley takımı ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

CEV Challenge Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Slovenya'nın Geni Volley takımı ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, rakibini 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Mirko Jankovic (SRB) - Florin Dımachı (RMN)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Jineiry Martinez, Erçe, Gonzales, Ecem, Ceyda, Nikoleva, Ezgi, Seda, Ceyda Demirhan, Gözde, Darya, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelin

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal

Genı Volley: İsabel, Teja, Nusa, Zala, Klara, Ana, Dajana, Mirta, Teja Kolbl, Pia, Tina, Patrizia, Tina Grudina, Lana

Başantrenör: Vasja Samec

Setler: 25-14, 20-25, 25-22, 25-19

Süre: 102 dakika (22, 28, 27, 25) - AYDIN Slovenya, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
Kaynak: İHA


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