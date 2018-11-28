Cev Challenge Kupası Beşiktaş: 3 Aydın Büyükşehir Belediyesi: 1

CEV Challenge Kupası'nda ilk karşılaşmada Aydın Büyükşehir Belediyespor
bayan voleybol
takımı Beşiktaş
'a deplasmanda 3-1 kaybetti. Karşılaşmanın rövanş mücadelesi ise 05 Aralık
2018 Çarşamba
günü Aydın Mimar Sinan
Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Thien Khuc-Peter Hoger
Beşiktaş: Ceren, Janset
, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya, Pınar
, Merve, Dilara, Hümay
Aydın Büyükşehir Belediye: Lopez,Nikolaeva, Gözde, Duygu, Martinez, Jineiry Martinez, Erçe, Ecem, Sedef, Darya,Seda
Setler: 25-22, 25-19, 19-25, 25-13
Süre: 98 (28-24-26-20) - AYDIN
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28 Kasım 2018 Çarşamba 17:54