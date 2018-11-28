28 Kasım 2018, 17:54
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Cev Challenge Kupası Beşiktaş: 3 Aydın Büyükşehir Belediyesi: 1

Cev Challenge Kupası Beşiktaş: 3 Aydın Büyükşehir Belediyesi: 1

CEV Challenge Kupası’nda ilk karşılaşmada Aydın Büyükşehir Belediyespor bayan voleybol takımı Beşiktaş’a deplasmanda 3-1 kaybetti.

CEV Challenge Kupası'nda ilk karşılaşmada Aydın Büyükşehir Belediyespor bayan voleybol takımı Beşiktaş'a deplasmanda 3-1 kaybetti. Karşılaşmanın rövanş mücadelesi ise 05 Aralık 2018 Çarşamba günü Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Thien Khuc-Peter Hoger

Beşiktaş: Ceren, Janset, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya, Pınar, Merve, Dilara, Hümay

Aydın Büyükşehir Belediye: Lopez,Nikolaeva, Gözde, Duygu, Martinez, Jineiry Martinez, Erçe, Ecem, Sedef, Darya,Seda

Setler: 25-22, 25-19, 19-25, 25-13

Süre: 98 (28-24-26-20) - AYDIN voleybol,Büyükşehir Belediyespor,Beşiktaş,Aydın
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:54



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