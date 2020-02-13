CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi: Greenyard Maaseik: 3 - Halkbank Ankara: 1

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C grubu beşinci maçta Halkbank, Maaseik Greenyard takımına 3-1 mağlup oldu.



Halkbank karşılaşmayı çok iyi başladı. Özellikle bloklarda (6) rakibini sindirdi. Buna karşılık, rakibin çok iyi defansına top öldürmekte zorlandı. Yine de setin sonlarına kadar 2 sayılık üstünlüğünü sürdürdü. Basit hatalara rakip reaksiyon gösterdi ve set 26-22 evsahibine gitti: 1-0.



İkinci sette Halkbank farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Yine blok üstünlüğü kurdu. Bu kez servis yüzdesi düşük kaldı. Kaçan 7 servise Maaseik de iyi hücum yapınca fark kapandı. İki tarafın basit hataları yüksek skorlu bir set oynanmasına neden oldu. Son iki sayıda hata yapmayan Halkbank, 36-34'le skoru eşitlerken, seyirciler de heyecanlı bir periyod izledi: 1-1.



Üçüncü sete hızlı başlayan Maaseik Greenyard takımı oldu. Halkbank, iyi hücuma blok tutmada ve manşet getirmekte zorlandı. Serviste de istediğini yapamayan başkentliler, setten 25-21'lik skorla yenik ayrıldı.



Halkbank, son sette konsantrasyon kaybı yaşadı. Özellikle servis ve defansta rakibi ile eşit düzeyde değildi. Taraftarının desteğini de arkasına alan Maaseik, seti 25-18, karşılaşmayı da 3-1 kazandı.



Salon: Steengoed Arena MAASEIK



Hakemler: Peter Christian Wolf (İsviçre) Daniele Rapisarda (İtalya)



Greenyard MAASEIK: Jan Zimmerman, Jelte Maan, Elias Thys, Robert Wojcik, Jonas Kvalen, Yurii Semeniuk (Just Dronker, Xavier Estrufe Folguera, Breuning Rasmus Rielsen, Andre Aganits)



Halkbank ANKARA: Abdullah Çam, İbrahim Emet, Toncek Stern, Dmitrii Bahov, Hakkı Çapkınoğlu, Georgi Seganov, (Hasan Yeşilbudak Volkan Döne, Efe Bayram, Gökhan Gökgöz, Metin Toy, Orçun Ergün)



Setler: 25-22, 34-36, 25-21, 25-18



Süre: 2 saat (27, 40, 26. 25) - ANKARA

Kaynak: İHA