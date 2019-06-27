27.06.2019 15:24
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CEV Kupası ve Challenge Kupası'ndaki Türk takımlarının rakipleri belli oldu

CEV Kupası ve Challenge Kupası

Türkiye'yi 2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek takımların rakipleri ve programları belli oldu.

Türkiye 'yi 2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek takımların rakipleri ve programları belli oldu.

2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda Türkiye'yi kadınlarda; Galatasaray HDI Sigorta ve Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht., erkeklerde; Arkas Spor , Galatasaray ve Maliye Piyango temsil edecek. Türk takımlarının rakipleri, Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun Lüksemburg 'taki merkez ofisinde gerçekleşen kura çekiminde belli oldu. Çekilen kuralar sonucunda rakipler ve maçların programı şöyle:

Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu

Dinamo Bucuresti ( Romanya ) - Arkas Spor

Galatasaray - Dukla Liberec (Çekya)

Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık ; rövanş karşılaşmaları ise; 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar CEV Kupası 16'lı Finaller Turu

Grupa Azoty Chemik Police ( Polonya ) - Galatasaray HDI Sigorta

Bayanlar CEV Kupası 16'lı Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 3- 5 Aralık , rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu

K.V. Luboteni Ferizaj ( Kosova ) - Maliye Piyango

Erkekler CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu

Slavia EU Bratislava ( Slovakya ) - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.

Bayanlar CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu'nda ilk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Aralık , Türkiye , Spor

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