Haberler » Spor » CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu - Spor

CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi bugün Lüksemburg'ta yapıldı.

20.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:34CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi bugün 'ta yapıldı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV)'nun genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından çeyrek final turunda eşleşmeler belli oldu. Eczacıbaşı VitrA, Italy Savino Del Bene Scandicci ile, Opet, Italy Igor Gorgonzola Novara ile, VakıfBank ise Dinamo Moskova ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarını 3-5 Mart, rövanşları ise 10-12 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak.

Yarı final ilk ayağının 24 Mart, rövanşının 09 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceği CEV Şampiyonlar Ligi'nde, final karşılaşması ise 16 Mayıs'da Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Max-Schmeling-Halle'de oynanacak.

2020 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turu eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe Opet (Türkiye) –  Italy Igor Gorgonzola Novara (İtalya)

Dinamo Moskova (Rusya) –  VakıfBank (Türkiye)

Italy Savino Del Bene Scandicci (İtalya) –  Eczacıbaşı VitrA (Türkiye)

Allianz MTV Stuttgart (Almanya) – Italy Imoco Volley Conegliano (İtalya)


- İstanbul

Eczacıbaşı Topluluğu, Fenerbahçe, Lüksemburg, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 17:30:19