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CEV tüm voleybol organizasyonlarını erteledi

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, korona virüs sebebiyle ikinci bir açıklamaya kadar tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

17.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:03
CEV tüm voleybol organizasyonlarını erteledi
Avrupa Voleybol Konfederasyonu, korona virüs sebebiyle ikinci bir açıklamaya kadar tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Dünyada hızla yayılan korona virüs voleybola da engel oldu. Avrupa Volebol Konfederasyonu, yapılacak bütün organizasyonları alınan önlemler kapsamında ertelediğini duyurdu. CEV'den yapılan resmi açıklamada Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası, Challenge Cup başta olmak üzere, tüm faaliyetlerin korona virüs tehdidi nedeniyle ertelendiği duyuruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : voleybol, Avrupa, Spor

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