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Cevad Prekazi'den Galatasaraylı oyunculara sert tepki: Mahalle takımı mısın?

Galatasaray'ın efsane ismi Cevad Prekazi, Real Madrid-Galatasaray maçında forma giyen oyunculara sert tepki gösterdi. Prekazi, "13 dakika içinde öyle goller yiyorsun ki, mahalle takımı mısın?" dedi.

07.11.2019 00:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:16

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Real Madrid ile karşılaştı. İlk 45 dakikanın ardından karşılaşmayı değerlendiren Galatasaray'ın efsane ismi Cevad Prekazi, sarı-kırmızılı oyunculara sert tepki gösterdi.

"GALATASARAY'DA LİDER OYUNCU YOK"

Prekazi beIN Sports'ta, "Galatasaray'ın takımı yok. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir takımla bir şey yapamazsın. Kendi evinde iyi oynadı ama Galatasaray'da lider oyuncu yok. Süper bir futbolcusu yok. 13 dakika içinde öyle goller yiyorsun ki, mahalle takımı mısın?" diye konuştu.

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Cevad Prekazi'den Galatasaraylı oyunculara sert tepki: Mahalle takımı mısın?

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, Prekazi, Spor


YORUMLAR (28)
ERTUĞRUL: abdestsiz olduklarından
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URFALI RAMAZAN: BURNU YANMAYAN FUTBOLCULAR SATILSIN BÜLENT KORKMAZ GİBİ ADAM OLMADAN BU İŞ YÜRÜMEZ. . . HERŞEYE RAĞMEN ŞAMPİYON CİMBOMBOM. . .
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AHMET: Yabancı oyuncu sayısı düşürülmeli, az ve kaliteli yabancıları destekleyen yerli oyuncular bu işi çözer.
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111CAN: yedekte 3 tane türk oyuncu olursa böle sonuıç alırsın hepsi yabancı olmalı yoksa halimiz cok kotu olur
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MAHO AĞA: mahalle takımın bile bunlardan iyi oynar. . .
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BLACK SWORD: Terim sayende bir yıldız daha doğdu. Rodyrgo=18 yaşında, 2 gol bir asist. TEŞEKKÜR BEKLİYORUZ MADRİD DEN!!!! Bizimkilerinde çoğu jübile yapmalı!
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BLACK SWORD: Yorum yazarken adam 3. atmış, real 4 maçta 9 atmış,7 si bize. 3 maçta 3 atmış 4.maçında 6 kamış!!! Helal ego Terim!!!!
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ERKAN: Bugün 6 kasım normaldir salaklaştıkları.yine 6 kasımda 6-0
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ZİYAA: Mahalle takımı daha iyi oynar Cevat bey!
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FREE: Mahalle takımında bile bir teknik vardır Gs futbol mu oynuyor sjjdjd
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