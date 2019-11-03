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Cevad Zarif: "Batılılarla müzakereye hevesli değilim"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Batılılarla müzakereye hevesli olmadığını belirterek, "Baskılara herkesten daha fazla tahammül ettim. Müzakerenin zorluğuna, hakaretlere ve baskılara 6 kararı iptal ettirmek için tahammül ettim ve bunu başardık.

03.11.2019 18:56Cevad Zarif:
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Batılılarla müzakereye hevesli olmadığını belirterek, "Baskılara herkesten daha fazla tahammül ettim. Müzakerenin zorluğuna, hakaretlere ve baskılara 6 kararı iptal ettirmek için tahammül ettim ve bunu başardık." dedi.
İran Meclisi Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Zarif, nükleer anlaşma ve ABD ile müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bazı milletvekillerinin ABD ile müzakere ve nükleer anlaşmaya ilişkin eleştirileri üzerine Zarif, "Yıllarca Batı'da yaşadıktan sonra Batılılarla müzakereye hevesli değilim. Baskılara herkesten daha fazla tahammül ettim. Müzakerenin zorluğuna, hakaretlere ve baskılara 6 kararı iptal ettirmek için tahammül ettim ve bunu başardık." ifadelerini kullandı.
ABD ile müzakere etmek istemediklerini ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ülkesi aleyhindeki 6 kararının daimi 5 üyenin onayıyla kaldırılabileceğine dikkati çeken Zarif, Washington yönetimine güvenmeleri halinde 150 sayfalık anlaşma yazmak durumunda kalmayacaklarını söyledi.
Zarif, ülke lideri Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen muhafazakar Keyhan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Şeriatmedari'yi de eleştirerek, yabancı basının kendisinden fazla bu gazeteden alıntı yaptığını kaydetti.
Zarif, "Keyhan gazetesi, Batılıların malzeme yaptığı makaleleri neden yazdı?" diye sordu.

Güncel

Kaynak: AA

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