Cevat Korkmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP GİRESUN PİRAZİZ belediye başkan adayı olan Cevat Korkmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GİRESUN PİRAZİZ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Cevat Korkmaz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP GİRESUN PİRAZİZ adayı Cevat Korkmaz kimdir? BTP GİRESUN PİRAZİZ adayı Cevat Korkmaz yüzde kaç oy aldı?

Cevat Korkmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP GİRESUN PİRAZİZ belediye başkan adayı olarak gösterilen Cevat Korkmaz PİRAZİZ ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. PİRAZİZ ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Cevat Korkmaz adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

GİRESUN PİRAZİZ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.