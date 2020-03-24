Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki - Spor

Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Cevat Prekazi, Beşiktaş maçı sonrası Fatih Terim'i eleştiren TRT Spor yorumcusu Tümer Metin'e, "Askerliğini bedelli yapmak için zamanında Yunanistanda oynayan oyuncu Tümer bu demek" sözleriyle tepki gösterdi.

24.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:30

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından, Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözleri eleştiren Tümer Metin'e tepkiler dinmiyor. Ünlü yorumcu, Terim'in liglerin ertelenmemesi nedeniyle söylediği sözlere, "Fatih Terim'e göre aslolan Galatasaray olduğu için böyle konuşuyor" yanıtını vermişti.

PREKAZİ'DEN ASKERLİK VURGUSU

Galatasaray camiası da Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Tümer Metin'in bu sözlerine sert tepki gösterdi. Galatasaray efsanesi Cevat Prekazi de "Askerliğini bedelli yapmak içinzamanında Yunanistanda oynayan oyuncu Tümer bu demek" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

İşte o paylaşım:

Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki
Cevat Prekazi’den Tümer Metin’e tepki
Etiketler : Galatasaray, Tümer Metin, Beşiktaş, Prekazi, Spor

Haberin Videosu :

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

BB Erzurumspor’un eski oyuncusu şehit oldu! Spor
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu şehit oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Terim’e geçmiş olsun telefonu Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun telefonu
Koronavirüs, Fenerbahçe’nin planını suya düşürdü Spor
Koronavirüs, Fenerbahçe'nin planını suya düşürdü
G.Saray yöneticisi, korona testi sonrası 24 saat hastanede kalacak Spor
G.Saray yöneticisi, korona testi sonrası 24 saat hastanede kalacak
Muslera, Erdoğan’ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi Spor
Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi
Fatih Terim’in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi Spor
Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden ilk açıklama geldi
Koronavirüs için spora ara verip hemşireliğe geri döndü Spor
Koronavirüs için spora ara verip hemşireliğe geri döndü
Koronavirüsten son darbe Olimpiyatlara! Resmen ertelendi Spor
Koronavirüsten son darbe Olimpiyatlara! Resmen ertelendi

Son Dakika Spor Haberleri

18:26: İspanya'da corona virüs nedeniyle buz pateni pisti morga dönüştürüldü! - Spor 18:21: Fulya Terim, Türkiye'ye döndü - Spor 18:15: BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu - Spor 18:06: Evini spor salonuna dönüştüren milli sporcu İpcioğlu'ndan "Evde kalın" çağrısı - Spor 18:01: Jorge Jesus'un Flamengo'daki Harika Dönemi - Spor 17:48: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı - Spor 17:31: Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü - Spor 17:13: Cevat Prekazi'den Tümer Metin'e tepki - Spor 17:04: Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi - Spor 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading