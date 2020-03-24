Cevat Prekazi’den Tümer Metin’e tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından, Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözleri eleştiren Tümer Metin'e tepkiler dinmiyor. Ünlü yorumcu, Terim'in liglerin ertelenmemesi nedeniyle söylediği sözlere, "Fatih Terim'e göre aslolan Galatasaray olduğu için böyle konuşuyor" yanıtını vermişti.

PREKAZİ'DEN ASKERLİK VURGUSU

Galatasaray camiası da Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Tümer Metin'in bu sözlerine sert tepki gösterdi. Galatasaray efsanesi Cevat Prekazi de "Askerliğini bedelli yapmak içinzamanında Yunanistanda oynayan oyuncu Tümer bu demek" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

İşte o paylaşım: