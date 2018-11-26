26 Kasım 2018, 14:12
»»

Cevat Şekerbegoviç: Beşiktaş'tan Ayrıldığıma Pişmanım

Cevat Şekerbegoviç: Beşiktaş

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Bosna Hersek ve Yugoslavya futbolunun önemli isimlerinden Cevat Şekerbegoviç, "Beşiktaş'tan ayrılmak ve kariyerimi sonlandırmak akıllıca değildi." dedi.

Yugoslav futbolunda iz bırakan isimler arasında yer alan 63 yaşındaki  Şekerbegoviç, Bosna Hersek'in Sloboda futbol takımının maçlarını oynadığı Tusanj  Şehir Stadı'nın müdürü olarak çalışmaya devam ediyor.
Profesyonel futbolcu olarak top koşturduğu statta emekliliğinin  gelmesini bekleyen Şekerbegoviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyerini,  Beşiktaş ve İstanbul'daki günlerini anlattı.
Profesyonel futbol kariyerine Sloboda'da başlayan Şekerbegoviç, paraya  hiçbir zaman çok değer vermediğini belirterek, kariyeri boyunca gerek eski  Yugoslavya'da gerekse Türkiye'de tanıdığı insanların kendisi için en büyük  zenginlik olduğunu söyledi.
Küçük yaşta birçok Yugoslav takımının ilgisini çeken Bosnalı futbolcu,  13 yaşında Zadrugar'da yaşını büyük gösterip forma giydiğini, ardından lise  eğitimi için gittiği Brcko'da Jedinstvo'nun kendisine sözleşme önerdiğini ancak  eğitimi için bunu reddettiğini anlattı.
Kardeşlerini ziyaret için geldiği Tuzla şehrinde, eniştesinin  tavsiyesi üzerine Sloboda genç takımının antrenmanına katıldığını söyleyen  Şekerbegoviç, "İlk antrenmandan sonra antrenör Momo Radunovic, ertesi gün  belgelerimi getirmemi istedi. Sonra da ailemi ikna etti. Borovo'daki gençler  şampiyonasının ardından Yugoslavya genç milli takımına çağrıldım." dedi.
Şekerbegoviç, 18 yaşındayken Sloboda formasıyla profesyonelliğe ilk  adımı attığını anlatarak, Sloboda'nın Kızılyıldız ile şampiyonluk mücadelesi  verdiği 1976-77 sezonunun takımın altın dönemi olduğunu belirtti.
Beşiktaş'tan ayrıldığına pişman
"Şeker" lakaplı eski futbolcu, 9 sezon forma giydiği Sloboda'dan  Beşiktaş'a transfer olduğunda kazandığı paranın da epey arttığını belirterek,  Türkiye'de geçirdiği iki sezonda Sloboda'da forma giydiği 9 sezondan daha çok  para kazandığını söyledi.
Beşiktaş stadının yakınlarında, İstanbul'un elit bir mahallesinde  yaşadığını anlatan Şekerbegoviç, siyah-beyazlı forma ile elde ettiği başarıları  unutamadığını ifade etti.
Şekerbegoviç, Beşiktaş ve İstanbul'un kalbinde farklı bir yere sahip  olduğunu belirterek, "Bugün de genç taraftarlarla karşılaştığımda kim olduğumu,  Beşiktaş için neler yaptığımı biliyorlar. Yönetimle de ilişkilerimiz çok iyi.  Önemli etkinliklere davet edilince katılıyorum." diye konuştu.
Beşiktaş camiası ile dost kaldığını ve Beşiktaş forması ile harika  anılar biriktirdiğini anlatan Şekerbegoviç, "Beşiktaş'ta birkaç sene daha  kalsaydım, muhtemelen hayatım daha farklı olurdu. Beşiktaş'tan ayrılmak ve  kariyerimi sonlandırmak akıllıca değildi. En çok bu kararımdan pişmanlık duydum."  ifadelerini kullandı.
"Çılgınca bir karardı"
Henüz 30 yaşındayken profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırma  kararı alan Şekerbegoviç, bu zor kararı aldığı o döneme dair şunları anlattı:
" Hertha Berlin'e gitmek istiyordum. Ayrıca Stuttgart da beni  istiyordu. Bir şeyler ters gitti. Beşiktaş beni kimsenin satın alamayacağını  düşündü. Yüksek bir transfer ücreti belirleyip takımda kalmamı planladı. Ben de  buna çok kızmıştım. Eğer Beşiktaş'ta kalsaydım, transfer ücretimin yüzde 60'ını  bana ödeyeceklerdi. Kabul etmedim. Artık futbol oynamak istemediğimi söyledim.  Çılgınca bir karardı."
Hızlı karar alıp ani bir şekilde futbol kariyerini sonlandırdığı için  pişmanlık duyduğunu söyleyen Bosnalı oyuncu, düşünmeden ve acil kadar verdiği  için sonrasında çok üzüldüğünü dile getirdi.
1985 yılında kariyerine nokta koyan Şekerbegoviç, Bosna Hersek'te  1992-1995 yıllarında yaşanan savaşın ardından Sloboda takımında antrenörlük ve  sportif direktörlük görevlerinde de bulundu.
Futbol,Yugoslavya,Bosna - Hersek,Beşiktaş

YORUMLAR