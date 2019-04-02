Cevdet Ayık Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA HAYMANA belediye başkan adayı olan Cevdet Ayık isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA HAYMANA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Cevdet Ayık isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA HAYMANA adayı Cevdet Ayık kimdir? BTP ANKARA HAYMANA adayı Cevdet Ayık yüzde kaç oy aldı?

Cevdet Ayık Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA HAYMANA belediye başkan adayı olarak gösterilen Cevdet Ayık HAYMANA ilçesinde % 0,23 oranında oy almıştır. HAYMANA ilçesinde % 0,23 oranında oy olan Cevdet Ayık adlı BTP adayı toplamda 62 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA HAYMANA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.